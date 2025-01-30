Эксперт разъясняет: достаточно ли карты медицинского страхования во время лыжного отдыха?

В последние годы жители Эстонии активно осваивают горнолыжные курорты Австрии, Италии и Франции. Многие полагают, что при поездках по Евросоюзу дополнительная медстраховка не нужна, но реальность показывает обратное.

Руководитель эстонского филиала страховой компании Gjensidige Райдо Кирсисте отмечает, что медицинские услуги за границей могут быть весьма дорогими, и при занятиях спортом на отдыхе необходимо учитывать возможные риски, в том числе травмы.

«В нашей практике есть множество случаев падений на склонах и серьезных расходов на лечение. Да, в ЕС действует европейская карта медицинского страхования, но при серьезной травме пострадавшего эвакуируют специальным транспортом, часто вертолетом, и доставляют в ближайшую больницу. Однако часто ей оказывается частная клиника, где Европейская карта медицинского страхования не действует, и пациенту приходится оплачивать все расходы самостоятельно», - поясняет он.

По словам Кирсисте, многие считают плату за страховку неоправданно высокой, не представляя реальных масштабов возможных медицинских счетов.

«Например, в Словакии наш клиент столкнулся на склоне с другим лыжником, которого пришлось госпитализировать. Мы покрыли медицинские расходы пострадавшего в размере 4600 евро, поскольку перед поездкой наш клиент оформил страхование личной ответственности», - говорит он.

А в Италии, рассказывает Кирсисте, после тяжелого падения лыжнику потребовалась срочная операция из-за перелома руки. По медицинской страховке Gjensidige возместила расходы на лечение в размере 19 600 евро.