Жители Таллинна могут решить судьбу павильона Ласнамяэ Таллиннского дома искусств

«Вопрос о дальнейшей судьбе павильона Ласнамяэ вызывает у жителей района самые разные эмоции: одни выступают за демонтаж здания, другие предпочли бы его сохранить. Мы видим, что информация о привлечении жителей еще не дошла до всех заинтересованных сторон и поэтому решили продлить срок опроса на две недели, чтобы охватить больше участников», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В 2022 году целевой фонд Kunstihoone, управа района Ласнамяэ и центр культуры «Линдакиви» подписали договор о сотрудничестве, призванный огранизационно поддержать временный переезд Таллиннского дома искусства в Ласнамяэ, способствуя культурной деятельности и интеграции в районе Ласнамяэ. Дом искусства переехал в Ласнамяэ на время реновации легендарного главного здания на площади Вабадузе.

За «Линдакиви» было построено временное здание площадью 600 м2, которое используется сейчас в качестве выставочного пространства и кафе. Здание было спроектировано архитектурным бюро Salto Arhitektuuribüroo. 19 ноября 2022 года по адресу ул. Яан Коорти, 24 открылся выставочный павильон Ласнамяэ Таллиннского дома искусства.

Павильон Ласнамяэ является временным зданием, которое в будущем можно либо сохранить, либо перенести. Конструкции павильона достаточно качественны и прочны, чтобы обслуживать жителей Ласнамяэ в течение еще нескольких лет, в том числе и в случае, если зданию будет найдено другое применение. Поскольку здание сделано из модулей, это дает возможность переместить его на другое место, и создать на площади за «Линдакиви» нечто совершенно иное.

Чтобы вовлечь в процесс принятия решения как можно больше жителей, управа района Ласнамяэ и целевой фонд Kunstihoone ждут предложений о будущем павильона Ласнамяэ до 16 февраля по электронной почте lasnamae@tallinnlv.ee. Также можно заполнить анкету по адресу https://www.tallinn.ee/et/lasnamae/kunstihoone. На основе собранной информации районная управа и Дом искусств смогут начать переговоры относительно будущего павильона Ласнамяэ.