Драматичная развязка на чемпионате Европы по фигурному катанию: интрига сохранялась до самого конца

Напомним, что до сегодняшнего дня действующими чемпионами Европы среди спортивных пар были итальянские фигуристы Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе. Серебряную медаль в 2024 году завоевали представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава.

В этом году Метелкина-Берулава, набрав 191,88 балла, с большим отрывом выбились в лидеры и в конкуренции среди 16 пар не сдали лидерских позиций практически до самого конца. Причем в короткой программе пара заняла лишь девятое место. Казалось, золото у них, но итальянская пара Сара Конти – Никколо Мачии спутала все карты. По итогам чистейшего проката именно они стали лидерами соревнований – 206,79 балла.

Метелкина-Берулава сместились на второе место, третье у венгерской пары Мария Павлова-Алексей Святченко (191,44 балла) – от серебряной медали их отделили лишь 0,44 балла!

Однако интрига сохранялась до самого конца, ведь последними на лед вышли победители короткой программы, представители Германии Минерва Фабьенне Хазе - Никита Володин. И представили великолепный прокат и в этот раз. Они набрали 212,48 балла по итогам обеих программ и стали чемпионами Европы!

Второе место у Сары Конти – Никколо Мачии, бронзовая медаль у представителей Грузии Анастасии Метелкиной – Луки Берулавы.

