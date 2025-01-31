В январе самое дорогое биржевое электричество в странах Балтии было в Эстонии

В эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool среднемесячная цена электроэнергии в январе составила в среднем 9,2 цента за киловатт-час, свидетельствуют данные торговой площадки.

По сравнению с декабрем электричество на бирже стало дороже на 9,5%, а по сравнению с январем 2024 года цена снизилась на 27%.

В Литве в январе этого года электричество стоило в среднем 8,9 цента, в Финляндии - 5,3 цента за киловатт-час. В Латвии тариф был совсем чуть-чуть ниже, чем в Эстонии - примерно 9,19 центов за киловатт-чат.