На военном заводе в Испании прогремел взрыв: есть пострадавшие

Ранения получили шесть человек, сообщило в четверг, 30 января, агентство AFP. Испанские СМИ уточняют, что ЧП произошло около 16.20 по местному времени на складе завода, где хранились взрывчатые вещества. Вспыхнувший пожар распространился на площади около 2000 квадратных метров, прежде чем был потушен. Пострадали шесть рабочих. Один из них, 52-летний мужчина, получил травму головы. Пятерых пострадавших доставили в больницу, одному оказали помощь на месте. Причины взрыва устанавливаются.

Завод, на котором произошел взрыв, относится к подразделению немецкого концерна - компании Rheinmetall Expal Munitions. Оно специализируется на производстве артиллерийских боеприпасов, минометных снарядов и снарядов среднего калибра, а также взрывателей и двигательных установок ракет.

СМИ: РФ пыталась убить главу Rheinmetall

В июле 2024 года американский телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленные источники сообщил, что спецслужбы США и Германии сорвали покушение на жизнь руководителя Rheinmetall Армина Паппергера. По данным американского телеканала, Кремль планировал целую серию убийств руководителей предприятий оборонной промышленности в Европе, и покушение на Паппергера было частью этой схемы. Однако немецкие спецслужбы предотвратили его, получив информацию от коллег из США.