Расположенное в Таллинне кафе испанской кухни Monastrell Cafeteria объявило о своем закрытии, пишет dv.ee.
«Самое трудное решение в нашей жизни»: в Таллинне закрывается очередное кафе
«Дорогие друзья Monastrell! Мы приняли самое трудное решение в своей жизни. К сожалению, 31 января станет последним рабочим днем нашего уютного, солнечного и испанского Monastrell. Это решение далось на нелегко, но пришло время двигаться дальше», – сообщается на странице заведения в соцсетях.
В комментариях владельцы Monastrell отметили, что прощаются не навсегда, а до лучших времен, и добавили, что вскоре дадут знать общественности о своих новых проектах.
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