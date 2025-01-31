«Самое трудное решение в нашей жизни»: в Таллинне закрывается очередное кафе

«Дорогие друзья Monastrell! Мы приняли самое трудное решение в своей жизни. К сожалению, 31 января станет последним рабочим днем нашего уютного, солнечного и испанского Monastrell. Это решение далось на нелегко, но пришло время двигаться дальше», – сообщается на странице заведения в соцсетях.