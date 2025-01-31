В Таллинне трамваи отстают от графика: движение было частично нарушено

По словам таллиннца, в центре не ходят трамваи, люди толпятся на остановках.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марге Силлаотс сказала Rus.Postimees, что пока в полицию не поступало сообщений о ДТП с участием трамваев.

«Или пока в полицию еще не сообщили о возможном ДТП, или же вопрос был урегулирован между участниками, то есть это страховой случай», - добавила она.

Пресс-секретарь Таллиннского городского транспорта Кадри Пеньям подтвердила, что действительно около восьми утра было частично нарушено движение трамваев.

«Сегодня утром между 7.29 и 7.51 было остановлено движение трамвая на Пярнуском шоссе в районе остановки "Винеэри". Это коснулось трамвайных линий 3, 4 и 5, - рассказала она. - Причиной стала техническая неисправность одного из трамваев, но в настоящее время движение трамваев восстановлено. Потребуется некоторое время, чтобы трамвайное движение вернулось к обычному графику».