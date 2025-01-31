КОЛОНКА POSTIMEES Бой с ветряками

Речь идет о довольно большой мощности. Это подразумевает установку сотен ветрогенераторов на суше и ветропарка на 50–60 ветряков на море, что, учитывая опыт Европы, не является чем-то беспрецедентным. Однако, наблюдая за дебатами и растущим сопротивлением со стороны местных сообществ против строительства ветропарков, создается впечатление, будто люди видят ветряки впервые, как когда-то первый автомобиль в конце XIX века.

Почему же, несмотря на то, что ветрогенераторы присутствуют в Эстонии уже более чем одно поколение, вопросов по-прежнему больше, чем ответов? Проблема кроется в том, что государство не выполнило свою работу. Это вызывает сожаление, ведь с момента установки первого ветряка прошло действительно много времени. Напомним, что в 1997 году был запущен первый ветрогенератор на полуострове Тахкуна, в 2002 году - в деревне Сяэре на острове Сааремаа, а в том же году был открыт первый ветропарк в Виртсу.

Говоря о недоработках государства, можно выделить три основные проблемы.

Во-первых, как и в каком объеме необходимо производить электроэнергию? Решение правительства не дает исчерпывающих ответов на все вопросы, а скорее порождает новые. Однако это уже отдельный вопрос.

Во-вторых, где именно могут быть установлены ветряки? Складывается впечатление, что Министерство климата переложило этот вопрос на местные самоуправления из-за его непопулярности. Между тем, требуется централизованное планирование, чтобы избежать разногласий и хаоса.