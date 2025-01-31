В понедельник стало известно, что лидеры правящих партий договорились о будущем производства электроэнергии в Эстонии. Важным этапом станет тендер, который планируется объявить в апреле для выбора подрядчика на строительство наземных ветропарков с общей годовой выработкой в два тераватт-часа. Столько же электроэнергии предполагается получать от будущих морских ветропарков.
КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Бой с ветряками
Речь идет о довольно большой мощности. Это подразумевает установку сотен ветрогенераторов на суше и ветропарка на 50–60 ветряков на море, что, учитывая опыт Европы, не является чем-то беспрецедентным. Однако, наблюдая за дебатами и растущим сопротивлением со стороны местных сообществ против строительства ветропарков, создается впечатление, будто люди видят ветряки впервые, как когда-то первый автомобиль в конце XIX века.
Почему же, несмотря на то, что ветрогенераторы присутствуют в Эстонии уже более чем одно поколение, вопросов по-прежнему больше, чем ответов? Проблема кроется в том, что государство не выполнило свою работу. Это вызывает сожаление, ведь с момента установки первого ветряка прошло действительно много времени. Напомним, что в 1997 году был запущен первый ветрогенератор на полуострове Тахкуна, в 2002 году - в деревне Сяэре на острове Сааремаа, а в том же году был открыт первый ветропарк в Виртсу.
Говоря о недоработках государства, можно выделить три основные проблемы.
Во-первых, как и в каком объеме необходимо производить электроэнергию? Решение правительства не дает исчерпывающих ответов на все вопросы, а скорее порождает новые. Однако это уже отдельный вопрос.
Во-вторых, где именно могут быть установлены ветряки? Складывается впечатление, что Министерство климата переложило этот вопрос на местные самоуправления из-за его непопулярности. Между тем, требуется централизованное планирование, чтобы избежать разногласий и хаоса.
В-третьих, являются ли ветрогенераторы опасными для людей? Основные аргументы противников ветряков касаются вибрации и инфразвука. К сожалению, государственные органы и ведомства не могут дать четкий ответ на этот вопрос, ограничиваясь утверждением, что проблема недостаточно исследована. Это оставляет широкое поле для всевозможных спекуляций и теорий заговора.
Безусловно, инфразвук влияет на человеческий организм, однако подобные низкочастотные звуки существуют и в природе, например, из-за морского прибоя. Необходимы исследования звукового воздействия, создаваемого ветрогенераторами, но в Эстонии почему-то до сих пор нет ни соответствующего оборудования, ни ведомств, которые бы этим занимались. Ни одно министерство, ни Департамент защиты прав потребителей и технического надзора, ни Департамент здоровья не могут дать исчерпывающих ответов на этот вопрос. В результате на пустом месте возникает так называемая гражданская наука и бой с мельницами, подпитываемая сведениями из интернета.
Postimees поддерживает использование ветроэнергетики как составной части энергосистемы Эстонии, но на основе всесторонних исследований, включая те, которые изучают влияние ветряков на здоровье человека. Мы ведь не живем в средние века, когда главную роль играли алхимики и разного рода знахари. Современные технологии позволяют проводить глубокие исследования, и воздействие строительства ветропарков должно быть тщательно изучено и подтверждено фактами.