Oбзор: как изменились цены на квартиры в городах Эстонии за десять лет

Портал недвижимости City24.ee проанализировал наиболее интересные изменения цен в 47 населенных пунктах.

Самый большой рост цен

«Самый значительный рост цен на квартиры за последние десять лет произошел в небольших населенных пунктах, где в 2015 году цены были очень низкими», - прокомментировала руководитель портала City24.ee Карин Ноппель-Кокеров.

«Например, Йыгева сделал большой скачок: с 157 евро за квадратный метр средняя цена увеличилась до 556 евро, что означает рост цен на 254 процента. Аналогичным образом цены на квартиры в Хаапсалу, Эльва и Абья-Палуоя выросли на 232, 205 и 223 процента соответственно», - добавила она.

В качестве наглядного примера подорожания можно привести двухкомнатные квартиры в Эльва, за которые в 2015 году просили в среднем 543 евро за квадратный метр, а в 2024 году уже 1648 евро – рост цен на 203 процента!

В Таллинне, Тарту и Пярну также наблюдался значительный рост цен. Средняя цена квадратного метра квартир в Таллинне выросла с 1549 евро до 2997 евро, что составляет рост на 93 процента, а в Тарту с 1 221 евро до 2 473 евро, рост на 102 процента. В Пярну цены выросли с 884 евро до 2072 евро - рост на 134 процента. Конечно, эти города всегда были привлекательны как для инвесторов, так и для покупателей жилья, поэтому рост цен в них не является неожиданностью.

Регионы с низким ростом цен

В то время как в большинстве городов наблюдался значительный рост цен, в некоторых местах рост был весьма умеренным. В Нарве средняя цена квадратного метра квартир за десять лет выросла всего на 20 процентов, что является одним из самых низких темпов роста во всей Эстонии. Выделяется и Силламяэ, где средние цены за квадратный метр даже упали – с 316 евро до 301 евро.

Незначительный рост цен произошел также в Палдиски, Йыхви и Кохтла-Ярве. Условия жизни в этих городах улучшились, но, видимо, проблемы с трудоустройством и уменьшение количества жителей сдерживают рост цен.

«Тенденции на рынке квартир показывают, что рынок недвижимости в Эстонии становится все более поляризованным: цены растут быстрее в тех городах, где развивается экономика, растет население и среда обитания становится все более современной», - сказала Ноппель-Кокеров.