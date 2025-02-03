Читатели Rus.Postimees жалуются на то, что им последнее время постоянно поступают короткие звонки на мобильный телефон с разных номеров, которые выглядят как местные. Странные звонки обычно длятся меньше секунды – ответить на них сразу просто невозможно.

«Ты перезваниваешь, но человек отвечает, что он тебе не звонил. Также мне лично поступали звонки от совершенно разных людей (говорили и по-русски, и по-эстонски), которые утверждали, что у них от меня пропущенный», - рассказывает один из читателей.