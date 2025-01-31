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По экономическим показателям Эстония входит в число главных неудачников Европы

Перевод: Дмитрий Рая
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Темпы роста экономики Эстонии оставляют желать лучшего.
Темпы роста экономики Эстонии оставляют желать лучшего. Фото: Sander Ilvest

Над экономикой еврозоны по-прежнему сгущаются тучи, и даже снижение стоимости кредитов не сможет в ближайшее время привести экономику Европы к росту. Эстония - одна из трех стран, где в четвертом квартале экономика сократилась в годовом исчислении.

Европейская экономика замерла. Хотя в четвертом квартале все же наблюдалось небольшое положительное изменение по сравнению с предыдущим годом, по сравнению с третьим кварталом рост оказался нулевым.

Большие надежды возлагались на Европейский центральный банк (ЕЦБ), который сможет стимулировать экономику за счет снижения процентных ставок, однако из-за роста цен, превышающего целевой показатель в два процента, они не решаются на этот шан. Таким образом, снижение ключевых процентных ставок в четверг ограничилось всего 25 базисными пунктами. Президент ЕЦБ Кристина Лагард заявила на пресс-конференции, что снижение ставки на 50 базисных пунктов даже не обсуждалось.

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