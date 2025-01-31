Над экономикой еврозоны по-прежнему сгущаются тучи, и даже снижение стоимости кредитов не сможет в ближайшее время привести экономику Европы к росту. Эстония - одна из трех стран, где в четвертом квартале экономика сократилась в годовом исчислении.
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По экономическим показателям Эстония входит в число главных неудачников Европы
Европейская экономика замерла. Хотя в четвертом квартале все же наблюдалось небольшое положительное изменение по сравнению с предыдущим годом, по сравнению с третьим кварталом рост оказался нулевым.