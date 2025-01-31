По экономическим показателям Эстония входит в число главных неудачников Европы

Европейская экономика замерла. Хотя в четвертом квартале все же наблюдалось небольшое положительное изменение по сравнению с предыдущим годом, по сравнению с третьим кварталом рост оказался нулевым.

Большие надежды возлагались на Европейский центральный банк (ЕЦБ), который сможет стимулировать экономику за счет снижения процентных ставок, однако из-за роста цен, превышающего целевой показатель в два процента, они не решаются на этот шан. Таким образом, снижение ключевых процентных ставок в четверг ограничилось всего 25 базисными пунктами. Президент ЕЦБ Кристина Лагард заявила на пресс-конференции, что снижение ставки на 50 базисных пунктов даже не обсуждалось.