Часть жителей столичной улицы Пухангу выступает против строительства трамвайной линии

Вечером в понедельник зал в помещении управы на улице Кари был настолько переполнен, что не осталось ни одного свободного места и многим пришлось стоять. Поскольку о негативном отношении жителей к трамвайной линии заранее было известно заранее, на собрание не решился прийти ни один политик.