Городские власти обнародовали планы строительства новой трамвайной линии на улице Пухангу, однако местные жители категорически отвергли этот проект.
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Часть жителей столичной улицы Пухангу выступает против строительства трамвайной линии
Вечером в понедельник зал в помещении управы на улице Кари был настолько переполнен, что не осталось ни одного свободного места и многим пришлось стоять. Поскольку о негативном отношении жителей к трамвайной линии заранее было известно заранее, на собрание не решился прийти ни один политик.