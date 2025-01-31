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Часть жителей столичной улицы Пухангу выступает против строительства трамвайной линии

Перевод: Вера Копти
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Городские власти обнародовали планы строительства новой трамвайной линии на улице Пухангу, однако местные жители категорически отвергли этот проект.

Вечером в понедельник зал в помещении управы на улице Кари был настолько переполнен, что не осталось ни одного свободного места и многим пришлось стоять. Поскольку о негативном отношении жителей к трамвайной линии заранее было известно заранее, на собрание не решился прийти ни один политик.

Единственным представителем города оказалась старейшина Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур, которая открыла встречу и передала слово главному архитектору Таллинна Андро Мянду. Его задачей было убедить собравшихся в необходимости осуществления проекта.

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