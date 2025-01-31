Жители столичной улицы Пухангу выступают против строительства трамвайной линии

Вечером в понедельник зал на улице Кари был настолько переполнен, что не осталось ни одного свободного места, и многим посетителям пришлось стоять. Поскольку заранее было известно о негативном отношении жителей к трамвайной линии, ни один политик не решился прийти на мероприятие. Единственным представителем города оказалась старейшина Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур, которая открыла встречу и передала слово главному архитектору Таллинна Андро Мянду. Его задачей было убедить собравшихся в необходимости проекта.

Мянд привел результаты различных исследований, перечислил проекты застройки, которые в ближайшие годы будут реализованы в Пыхья-Таллинне, и отметил, что сейчас в районе проживает около 64 000 человек. Однако в течение 10 - 15 лет население увеличится до 100 000. Существующие улицы слишком узки для интенсивного автобусного движения, а на строительство новых дорог попросту нет места. Поэтому, по его словам, единственным рациональным решением для общественного транспорта является трамвай.