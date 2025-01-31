Городские власти обнародовали планы строительства новой трамвайной линии на улице Пухангу, однако местные жители категорически отвергли этот проект.
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Жители столичной улицы Пухангу выступают против строительства трамвайной линии
Вечером в понедельник зал на улице Кари был настолько переполнен, что не осталось ни одного свободного места, и многим посетителям пришлось стоять. Поскольку заранее было известно о негативном отношении жителей к трамвайной линии, ни один политик не решился прийти на мероприятие. Единственным представителем города оказалась старейшина Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур, которая открыла встречу и передала слово главному архитектору Таллинна Андро Мянду. Его задачей было убедить собравшихся в необходимости проекта.