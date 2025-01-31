Член правления Тартуского округа Центристской партии, долгое время работавший советником фракции в городском собрании и временно исполнявший обязанности замещающего члена горсобрания, 25-летний Маркус Мейер на этой неделе решил покинуть партию.
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Политик, покинувший Центристскую партию: ситуация далека от радужной
«У меня создалось впечатление, что фракция Центристской партии в городском собрании, председатель регионального отделения и частично правление не действуют слаженно, - объяснил Мейер свое решение. - В некотором смысле это обман избирателей, если не решаются важные для них вопросы, такие как, например, организация общественного транспорта».