Политик, покинувший Центристскую партию: ситуация далека от радужной

«У меня создалось впечатление, что фракция Центристской партии в городском собрании, председатель регионального отделения и частично правление не действуют слаженно, - объяснил Мейер свое решение. - В некотором смысле это обман избирателей, если не решаются важные для них вопросы, такие как, например, организация общественного транспорта».

Сейчас у Центристской партии в Тарту непростое время: в горсобрании долгое время было всего три представителя, а после перехода Имре Вяхи стало четыре. Однако, по мнению Мейера, даже будучи в оппозиции, можно работать эффективно, используя доступные инструменты.