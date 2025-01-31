Эстонская фигуристка Нина Петрыкина блестяще выступила в короткой программе на домашнем чемпионате Европы, завоевав второе место и малую серебряную медаль. Однако после соревнований протокол показал, что один из судей выставил ей необоснованно низкие оценки.
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«Даже пятилетним не ставят такие оценки». Нина Петрыкина получила на ЧЕ необъяснимо низкие баллы от одного из судей
Петрыкина установила личный рекорд (68,94 балла) и уступила победительнице короткой программы, представляющей Грузию Анастасии Губановой, всего 0,05 балла. Третье место занимает швейцарка Кимми Репонд, набравшая 68,68 балла.