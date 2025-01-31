«Даже пятилетним не ставят такие оценки». Нина Петрыкина получила на ЧЕ необъяснимо низкие баллы от одного из судей

Судья под номером 9 поставил Нине Петрыкиной за владение коньком всего 0,75 балла, тогда как остальные судьи оценили этот компонент в диапазоне 7,50–8,50 балла. За композицию он дал 7,75, а за презентацию – 8,00 баллов.