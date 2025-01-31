Он выдвинул территориальные претензии на Буковину и Закарпатье. Здесь начинает разворачиваться одна из характерных интриг этой информационной операции. За последние сто лет Закарпатье входило в состав нескольких стран, и именно здесь политики, потерявшие связь с реальностью, находят возможность выдвигать претензии. Это создает большее напряжение, которое может привести к конфликтам между странами.

Россия осведомлена об этом и заинтересована в таком соперничестве. Можно быть уверенными, что даже если Россия восстановит контроль над Украиной, она не поделится ни одним квадратным метром с другими. Все это необходимо российским лидерам, чтобы дестабилизировать внутреннюю политику стран Восточной Европы и активизировать разрушительные и реваншистские настроения, которые довольно легко пробудить в любом народе.

Швеция выделила Украине военную помощь на сумму 1,2 миллиарда долларов. Из этой суммы 80 миллионов будут направлены на развитие украинской дроновой и ракетной промышленности - это важнейшая часть пакета помощи. Остальная сумма пойдет на вооружение и другие нужды. Швеция стабильно поддерживает Украину.

Взрывы на территории России и Украины

Вчера утром стало известно, что, вероятно, в результате украинской дроновой атаки загорелась насосная станция нефтепровода «Дружба» в Брянской области России. «Дружба» - крупнейший нефтепровод России, построенный еще в советское время для транспортировки нефти в Европу.