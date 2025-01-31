В информационной операции по разделу Украины, инициированной Россией, выступил кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску, который открыто поддерживает Россию и пользуется ее поддержкой, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
РАЙНЕР САКС ⟩ Новый игрок начал делить Украину по примеру России
Он выдвинул территориальные претензии на Буковину и Закарпатье. Здесь начинает разворачиваться одна из характерных интриг этой информационной операции. За последние сто лет Закарпатье входило в состав нескольких стран, и именно здесь политики, потерявшие связь с реальностью, находят возможность выдвигать претензии. Это создает большее напряжение, которое может привести к конфликтам между странами.
Россия осведомлена об этом и заинтересована в таком соперничестве. Можно быть уверенными, что даже если Россия восстановит контроль над Украиной, она не поделится ни одним квадратным метром с другими. Все это необходимо российским лидерам, чтобы дестабилизировать внутреннюю политику стран Восточной Европы и активизировать разрушительные и реваншистские настроения, которые довольно легко пробудить в любом народе.
Швеция выделила Украине военную помощь на сумму 1,2 миллиарда долларов. Из этой суммы 80 миллионов будут направлены на развитие украинской дроновой и ракетной промышленности - это важнейшая часть пакета помощи. Остальная сумма пойдет на вооружение и другие нужды. Швеция стабильно поддерживает Украину.
Взрывы на территории России и Украины
Вчера утром стало известно, что, вероятно, в результате украинской дроновой атаки загорелась насосная станция нефтепровода «Дружба» в Брянской области России. «Дружба» - крупнейший нефтепровод России, построенный еще в советское время для транспортировки нефти в Европу.
По данным Bloomberg, из-за украинских дроновых атак была приостановлена работа нефтяного терминала в Усть-Луге на Балтийском море. Это один из важнейших нефтяных экспортных терминалов в России. Остается неизвестным, как быстро удастся восстановить работу этих нефтепроводов.
Сегодня ночью украинские дроновые атаки вновь охватили всю западную часть России, достигнув Нижнего Новгорода. Взрывы были зафиксированы в южной части Ростовской области, в районе города Таганрог. Первые сообщения о взрывах поступили из Волгоградской области, где расположен крупный нефтеперерабатывающий завод. Это предприятие, принадлежащее российской компании «Лукойл», уже подвергалось атаке украинскими дронами 15 января. Завод имеет мощность переработки около 15 миллионов тонн нефти в год.
В результате вчерашней дроновой атаки России в Сумской области были найдены погибшие под обломками жилого дома. Украина показала журналистам один из дронов, использованных в предыдущих атаках, к которому российские инженеры прикрепили примитивную кассетную боеголовку. Поскольку атаки направлены на жилые районы городов, цель таких боеголовок - максимальное количество гражданских жертв.
Атаки российских дронов на Украину продолжились и сегодня ночью. Сообщения о взрывах поступили из района города Черкассы. Система ПВО работала на окраинах Киева.
Число атак на линии фронта немного снизилось
Вчера на фронте число атак российской армии немного снизилось. Однако действия тактической авиации, использовавшей управляемые бомбы, были несколько более активными.
- На Курском направлении активность российских войск не увеличилась, ситуация осталась прежней. В районе Харькова российские войска действовали пассивно. Локальный всплеск атак, продолжавшийся несколько дней,, похоже, завершился. Масштабы боевых действий здесь за последние полгода были гораздо меньшими по сравнению с летом 2024 года, когда российская армия проявляла большую активность. Операция украинских войск на Курском направлении может быть главным фактором изменения ситуации, однако российская армия понесла значительные потери в этом районе.
- На Купянском и Лиманском направлениях число атак российской армии уменьшалось несколько дней подряд. Более активными были попытки российских войск атаковать на Северском направлении. Возможно, часть резервов была переброшена сюда с Купянска и Лимана.
- В районе Бахмута продолжаются активные атаки, особенно в городе Часов Яр. Существенных изменений на фронте не произошло. Бои за город Торецк продолжаются, и российская армия активно пытается захватить его территорию.
- В районе Покровска российская армия продолжает интенсивное наступление. На некоторых участках атакующие немного улучшили свои позиции, но также есть места, где украинские войска вернули утраченные территории. На юго-западе Донецка российские войска не имели сил для продолжения наступления.
- На южном фронте прошли несколько разведывательных боев. Российские войска также пытались атаковать в районе островов на Днепре, но успеха не добились.
Россия стремится занять место в мировой дискуссии о ИИ
Глава Русской православной церкви предупредил депутатов Государственной Думы о необходимости осторожности при использовании искусственного интеллекта в России. Возможно, его выступление - это попытка ответить на публичное представление китайского искусственного интеллекта.
Сообщение для народа России, вероятно, заключается в том, что страна не спешит бездумно мчаться в этом направлении, а разрабатывает свой собственный технологический путь. Российских лидеров очень беспокоит тот факт, что у них нет реальных достижений в области искусственного интеллекта, и они пытаются убедить своих граждан через патриарха, что это не результат технологического отставания, а решения, принятые по этическим соображениям.