Секс-шоп вместо магазина детских игрушек: сфера торговли в Ида-Вирумаа стоит на пороге перемен

Нарвский магазин Humana был открыт в марте 2011 года. Популярность он завоевал моментально, несколько раз переезжал и последние несколько лет располагался в торговом центре Astri. Однако присутствие сети в Нарве - вопрос уже решенный. Магазин будет закрыт в последних числах апреля. Под сокращение попадают пять человек в приграничном городе и шесть в Йыхви.