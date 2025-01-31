Пт, 31.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Секс-шоп вместо магазина детских игрушек: сфера торговли в Ида-Вирумаа стоит на пороге перемен

Copy
Торговые центры Нарвы многое потеряли с началом войны, но пустых витрин здесь пока не видно.
Торговые центры Нарвы многое потеряли с началом войны, но пустых витрин здесь пока не видно. Фото: Алексей Иванов

Известная сеть, торгующая подержанной одеждой Humana, покидает Ида-Вирумаа. Она проработала в регионе 11 лет, но экономические показатели и ситуация поставили крест на ее деятельности в Нарве и Йыхви. Тем не менее, эксперты успокаивают: это не начало нового кризиса розничной торговли.

Нарвский магазин Humana был открыт в марте 2011 года. Популярность он завоевал моментально, несколько раз переезжал и последние несколько лет располагался в торговом центре Astri. Однако присутствие сети в Нарве - вопрос уже решенный. Магазин будет закрыт в последних числах апреля. Под сокращение попадают пять человек в приграничном городе и шесть в Йыхви.

«Причиной закрытия магазинов стали финансовые показатели. Планов открывать магазины в других точках этих городов на сегодня нет», - таков был лаконичный ответ инфоспециалиста Humana Мари-Хелене Кабер.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх