Секс-шоп вместо магазина детских игрушек: сфера торговли в Ида-Вирумаа стоит на пороге перемен

Известная сеть, торгующая подержанной одеждой Humana, покидает Ида-Вирумаа. Она проработала в регионе 11 лет, но экономические показатели и ситуация поставили крест на ее деятельности в Нарве и Йыхви. Тем не менее, эксперты успокаивают: это не начало нового кризиса розничной торговли.
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Нарвский магазин Humana был открыт в марте 2011 года. Популярность он завоевал моментально, несколько раз переезжал и последние несколько лет располагался в торговом центре Astri. Однако присутствие сети в Нарве - вопрос уже решенный. Магазин будет закрыт в последних числах апреля. Под сокращение попадают пять человек в приграничном городе и шесть в Йыхви.