Правильное местоположение – уже половина успеха: новый салон красоты быстро набирает клиентов

Некоторое время назад Татьяна Кронберг вернулась на родину с идеей снова открыть здесь свой салон. «До меня дошла информация, что в здании горуправы на аукцион выставлены свободные помещения. Я приняла участие в аукционе и, к счастью, выиграла. Я начала обслуживать клиентов в декабре прошлого года, но моя основная работа - парикмахер в военном городке», - рассказала владелица салона.