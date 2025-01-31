Правильное местоположение – уже половина успеха: новый салон красоты быстро набирает клиентов

В декабре в Тапа открылся новый салон красоты. Салон работает в том же здании, что и Тапаская горуправа. Владелица салона красоты Татьяна Кронберг 20 лет назад закончила обучение парикмахерскому искусству и макияжу, после чего открыла свой первый салон в Тапа. Но вскоре задули ветры перемен и она начала заниматься профессиональной деятельностью в Финляндии.
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Некоторое время назад Татьяна Кронберг вернулась на родину с идеей снова открыть здесь свой салон. «До меня дошла информация, что в здании горуправы на аукцион выставлены свободные помещения. Я приняла участие в аукционе и, к счастью, выиграла. Я начала обслуживать клиентов в декабре прошлого года, но моя основная работа - парикмахер в военном городке», - рассказала владелица салона.