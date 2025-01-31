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Чиновники, спровоцировавшие спор о ветряках, прячут голову в песок

Перевод: Ева Ойжинская
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На фото - обсуждение противников ветряков в Пыльтсамаа. Из-за отсутствия исследований о влиянии инфразвука на людей и животных возникают разногласия и споры.
На фото - обсуждение противников ветряков в Пыльтсамаа. Из-за отсутствия исследований о влиянии инфразвука на людей и животных возникают разногласия и споры. Фото: Stanislav Moškov/Õhtuleht/Scanpix

Решение государства переложить планирование ветропарков на местные самоуправления, не изучать влияние крупных ветряков на людей и не устанавливать минимальное расстояние от жилых домов обостряет конфликт между сторонниками и противниками ветропарков до неконтролируемого уровня.

Руководство волости Ярва, отказавшееся от планирования ветропарков, на прошлой неделе объяснило свое решение тем, что разработчики хотели установить гораздо более высокие ветряки - около 300 метров, то есть практически с Таллиннскую телебашню - и в большем количестве, чем предполагалось изначально. Их значительно большее влияние на внешний облик местности и окружающую среду требует дополнительного анализа и вовлечения местных сообществ.

Волость Пыхья-Пярнумаа собирается заказать исследование шума и инфразвука действующего ветропарка Тоотси, чтобы успокоить местных жителей. Однако людей не устраивают ответы, мол, влияния нет, потому что исследования его не выявили. Ничего и не может быть выявлено или опровергнуто, поскольку влияние новейших гигантских ветряков практически не изучено.

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