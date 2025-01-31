Чиновники, спровоцировавшие спор о ветряках, прячут голову в песок

Руководство волости Ярва, отказавшееся от планирования ветропарков, на прошлой неделе объяснило свое решение тем, что разработчики хотели установить гораздо более высокие ветряки - около 300 метров, то есть практически с Таллиннскую телебашню - и в большем количестве, чем предполагалось изначально. Их значительно большее влияние на внешний облик местности и окружающую среду требует дополнительного анализа и вовлечения местных сообществ.