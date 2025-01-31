Пострадавшую доставили в больницу: 96-летний водитель сбил пешехода

В четверг в 13:56 в Тарту, на улице Якоби, 25, произошло ДТП: 96-летний мужчина, управляя автомобилем Mazda MPV, съехал с дороги и сбил пешехода - 69-летнюю женщину, которая шла по тротуару. Пострадавшую доставили в больницу.

В тот же день, около 17:40, еще одно ДТП произошло в Пыльвамаа, в деревне Аарна. 45-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и передвигавшийся по обочине без светоотражателя, был сбит автомобилем Mercedes-Benz E 200 Bluetec, за рулем которого находился 54-летний мужчина. Пострадавшего также госпитализировали.