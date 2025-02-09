В самом большом районе Таллинна - Ласнамяэ - работают две небольшие городские библиотеки. Несмотря на цифровые тренды, жители района продолжают находить время для их посещения. Ведь сегодня библиотека - это уже не только место для выдачи книг.
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Уникальная коллекция комиксов и читательский клуб: кто вообще ходит в ласнамяэские библиотеки?
«Молодежь Ласнамяэ ничем не отличается от сверстников из других районов. Им нравится проводить время в библиотеке: играть в настольные и командные игры или просто отдыхать», - говорит руководитель библиотеки Паэпеалсе Пирет Мартинов.