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Уникальная коллекция комиксов и читательский клуб: кто вообще ходит в ласнамяэские библиотеки?

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Библиотека Паэпеалсе.
Библиотека Паэпеалсе. Фото: Александер-Марк Каппи.

В самом большом районе Таллинна - Ласнамяэ - работают две небольшие городские библиотеки. Несмотря на цифровые тренды, жители района продолжают находить время для их посещения. Ведь сегодня библиотека - это уже не только место для выдачи книг.

«Молодежь Ласнамяэ ничем не отличается от сверстников из других районов. Им нравится проводить время в библиотеке: играть в настольные и командные игры или просто отдыхать», - говорит руководитель библиотеки Паэпеалсе Пирет Мартинов.

Эта библиотека расположена на улице Пинна, недалеко от полицейского участка. Небольшое двухэтажное здание выглядит ухоженно и немного необычно для Ласнамяэ, ведь окружают его высокие панельки. На первом этаже расхоложен ресторан, а библиотека - на втором. Пища для желудка и ума.

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