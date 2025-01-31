Скончался двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию

«Фигурное катание скорбит о потере легендарного Дика Баттона. Новаторский стиль двукратного олимпийского чемпиона и отмеченные наградами телевизионные комментарии произвели революцию в фигурном катании. Его наследие будет жить вечно. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье и близким», - говорится в тексте пресс‑релиза.

На Олимпийских играх 1948 в швейцарском Санкт-Морице Баттон стал самым молодым олимпийским чемпионом в истории мужского одиночного катания (в возрасте 18 лет и 202 дней). Спустя четыре года в Осло он повторил достижение. С 1948-го по 1952 год Баттон пять раз становился чемпионом мира, а в 1948 году стал единственным американцем, победившим на чемпионате Европы. Дик Баттон впервые выполнил двойной аксель и тройной риттбергер.