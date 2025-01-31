«Я получил информацию из Олкилуото, что по причинам безопасности и из-за сложившейся мировой ситуации ты не можешь принять участие в визите на АЭС, потому что родился в России. Это жесткая линия корпоративной безопасности, повлиять на которую, к сожалению, невозможно», - такое письмо получил школьник с двойным гражданством в школьной системе Wilma.

Директор пресс-службы АЭС Олкилуото Йоханна Ахо на запрос Новостей Yle ответила, что на основе оценки рисков в области корпоративной безопасности и сотрудничества с властями было принято решение не допускать граждан России и Беларуси на экскурсии на ядерные объекты.

В Полицию безопасности Финляндии отметили, что на общем уровне указаний ужесточать линию безопасности на стратегических объектах не было, но операторы критической инфраструктуры сами отвечают за меры безопасности на своих объектах, а также за практику приема посетителей.