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11 ЛЕТ ПОДРЯД Почему налоговая система Эстонии считается одной из лучших в мире?

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Деньги.
Деньги. Фото: Arvo Meeks

Отчет Индекса международной налоговой конкурентоспособности (ITCI) стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за 2024 год подчеркивает, что для повышения конкурентоспособности следует сосредоточиться на простоте, снижении налоговой нагрузки и нейтральности налогообложения инвестиций. Эстония занимает первое место в рейтинге ITCI как страна с самой конкурентоспособной налоговой системой в мире уже 11 лет подряд.

ITCI анализирует налоговые системы стран мира, оценивая их привлекательность для бизнеса и инвесторов. Индекс сравнивает налоговые системы 38 стран ОЭСР и оценивает, насколько они конкурентоспособны и нейтральны. Цель исследования - выявить, какие налоговые системы способствуют экономическому росту и инвестициям, а какие могут замедлять экономическое развитие.

Результаты 2024 года показывают, что Эстония уже 11-й год подряд удерживает первое место в мире как страна с наиболее конкурентоспособной налоговой системой. Уникальная система налогообложения прибыли, при которой налог взимается только с выплаченной прибыли, принесла Эстонии признание как стране, дружественной к бизнесу.

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