Отчет Индекса международной налоговой конкурентоспособности (ITCI) стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за 2024 год подчеркивает, что для повышения конкурентоспособности следует сосредоточиться на простоте, снижении налоговой нагрузки и нейтральности налогообложения инвестиций. Эстония занимает первое место в рейтинге ITCI как страна с самой конкурентоспособной налоговой системой в мире уже 11 лет подряд.
Для подписчиков
11 ЛЕТ ПОДРЯД ⟩ Почему налоговая система Эстонии считается одной из лучших в мире?
ITCI анализирует налоговые системы стран мира, оценивая их привлекательность для бизнеса и инвесторов. Индекс сравнивает налоговые системы 38 стран ОЭСР и оценивает, насколько они конкурентоспособны и нейтральны. Цель исследования - выявить, какие налоговые системы способствуют экономическому росту и инвестициям, а какие могут замедлять экономическое развитие.