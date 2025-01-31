11 ЛЕТ ПОДРЯД Почему налоговая система Эстонии считается одной из лучших в мире?

Отчет Индекса международной налоговой конкурентоспособности (ITCI) стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за 2024 год подчеркивает, что для повышения конкурентоспособности следует сосредоточиться на простоте, снижении налоговой нагрузки и нейтральности налогообложения инвестиций. Эстония занимает первое место в рейтинге ITCI как страна с самой конкурентоспособной налоговой системой в мире уже 11 лет подряд.