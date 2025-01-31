Оппозиция готовится выразить недоверие премьер-министру

Вотум недоверия, скорее всего, поступит в зал заседаний Рийгикогу через неделю. Центристская партия предложила вынести вотум недоверия Кристену Михалу несколько недель назад; к этому решению ее подтолкнула ситуация с должностью государственного секретаря.

Председатель «Отечества» Урмас Рейнсалу заявил в четверг в передаче «Первая студия» на телеканале ETV, что его партия хочет выразить недоверие правительству, поскольку достигнутые коалицией соглашения и выбранные направления в энергетическом секторе обременительны для жителей и предпринимателей Эстонии.

Председатель EKRE Мартин Хельме подтвердил, что его партия не оставит вотум недоверия без поддержки.