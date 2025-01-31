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Фото На место вызвали саперов: из многоквартирного дома эвакуировали людей

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​Сегодня, 31 января, в 11:39 в Центр тревоги поступило сообщение, что у двери квартиры в тартуской высотке, которую называют Башня-улитка (Tigutorn), находится подозрительный предмет. В целях обеспечения безопасности людей эвакуировали из здания.

Саперы вошли в дом с собакой, чтобы проверить здание.

Для обеспечения безопасности на место прибыли полицейские патрули, спасатели и машины скорой помощи.

Улица Вяйке-Туру, расположенная рядом с Башней-улиткой, закрыта для движения транспорта до установления обстоятельств происходящего.

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