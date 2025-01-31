Фото На место вызвали саперов: из многоквартирного дома эвакуировали людей

​Сегодня, 31 января, в 11:39 в Центр тревоги поступило сообщение, что у двери квартиры в тартуской высотке, которую называют Башня-улитка (Tigutorn), находится подозрительный предмет. В целях обеспечения безопасности людей эвакуировали из здания.