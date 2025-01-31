Государственный секретарь США, критикуя траты на оборону отдельных союзников по НАТО, в качестве позитивного примера назвал Эстонию.
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Видео ⟩ Госсекретарь США Марко Рубио назвал Эстонию страной, с которой нужно брать пример союзникам по НАТО
Госсекретарь Марко Рубио прокомментировал нежелание стран ЕС увеличивать свои национальные траты на оборону. Он заявил, что позиция Дональда Трампа по этому вопросу не отличается от позиций его предшественников на высшем государственном посту США.