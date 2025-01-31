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Видео Госсекретарь США Марко Рубио назвал Эстонию страной, с которой нужно брать пример союзникам по НАТО

Обновлено 31 января 2025, 13:26
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Госсекретарь США Марко Рубио второй раз за неделю говорит об оборонных усилиях стран Балтийского региона.
Госсекретарь США Марко Рубио второй раз за неделю говорит об оборонных усилиях стран Балтийского региона. Фото: AFP / Scanpix

Государственный секретарь США, критикуя траты на оборону отдельных союзников по НАТО, в качестве позитивного примера назвал Эстонию.

Госсекретарь Марко Рубио прокомментировал нежелание стран ЕС увеличивать свои национальные траты на оборону. Он заявил, что позиция Дональда Трампа по этому вопросу не отличается от позиций его предшественников на высшем государственном посту США.

«Позиция президента в отношении НАТО такая же, как и у всех предыдущих президентов. Наши союзники, многие из которых входят в НАТО, недостаточно делают для своей безопасности. Каждый предыдущий президент жаловался на это. Но нынешний президент воспринял это всерьез и начал настаивать на изменениях», - сказал Рубио в эфире The Megyn Kelly Show.

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