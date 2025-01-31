Из жизни финских зайцев: виновного в краже личных данных установить не удалось

Около двух лет назад Томас Халлоран неожиданно получил по почте письмо от судебных приставов. В нем утверждалось, что в ноябре предыдущего года он ехал в общественном транспорте без билета и получил штраф в размере 80 евро.

Однако в день происшествия Халлоран находился не в Хельсинки, а в Котка. Выяснилось, что кто-то другой при оформлении штрафа за проезд без билета сообщил его личные данные.

Не успело пройти и года с момента первого уведомления от судебных приставов, как Халлоран снова получил письмо. На этот раз в конверте было уведомление от HSL о штрафе, согласно которому он опять ехал без билета.

По какой-то причине безбилетник не забрал у контролеров квитанцию, поэтому компания HSL отправила его по почте. В очередной раз кто-то сообщил контролеру ложные персональные данные.

В прошлом году, прямо перед Рождеством, пришло еще одно письмо от судебных приставов о третьей поездке без билета.

«Ничего не остается, как глубоко вздохнуть и подумать, что я уже наизусть знаю, какой текст нужно написать и по какой ссылке перейти на сайт полиции. В третий раз все получилось довольно быстро», - рассказывает Халлоран.

В течение двух лет личные данные Халлорана уже трижды использовались с этой целью

Журналисты Yle ознакомились с письмами, полученными Халлораном от судебных приставов и HSL, а также заключительными документами полицейского расследования по двум случаям. Третье дело находится на стадии рассмотрения. Преступление квалифицируется как использование ложных персональных данных.

Халлоран каждый раз подавал о произошедшем заявление в полицию. Полицейское расследование по двум делам было прекращено, так как личность нарушителя не удалось установить. Неизвестно, это один или несколько человек.

К счастью, штрафы оплачивать ни в чем не виноватому Халлорану не пришлось.

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