Пт, 31.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи

В связи с ремонтом трубопровода некоторые жители Мустамяэ останутся без отопления

Copy
Отопление. Фото иллюстративное.
Отопление. Фото иллюстративное. Фото: unsplash.com

Предприятие водоснабжения Utilitas в пятницу ремонтирует в Мустамяэ трубопровод центрального теплоснабжения.

Работы начались в 11 утра и будут завершены не позднее трех часов в ночь на субботу.

В связи с ремонтными работами будет прекращено теплоснабжение клиентов Utilitas в зданиях на улицах Академия-теэ, Кадака-пуйестеэ, Кадака-теэ, Касси, Лейва, Мяэалузе, Рехе, Рехе-пыйк и Тера.

Предприятие Utilitas уведомило управляющих зданиями об отключении отопления.

Работы не сопровождаются ограничениями в движении транспорта.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх