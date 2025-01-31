Предприятие водоснабжения Utilitas в пятницу ремонтирует в Мустамяэ трубопровод центрального теплоснабжения.
В связи с ремонтом трубопровода некоторые жители Мустамяэ останутся без отопления
Работы начались в 11 утра и будут завершены не позднее трех часов в ночь на субботу.
В связи с ремонтными работами будет прекращено теплоснабжение клиентов Utilitas в зданиях на улицах Академия-теэ, Кадака-пуйестеэ, Кадака-теэ, Касси, Лейва, Мяэалузе, Рехе, Рехе-пыйк и Тера.
Предприятие Utilitas уведомило управляющих зданиями об отключении отопления.
Работы не сопровождаются ограничениями в движении транспорта.