В пятницу, 31 января в 4:45 полиция получила сообщение о пожаре на улице Копли в районе Пыхья-Таллинн. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать поджог. Обстоятельства инцидента расследуются в рамках уголовного производства по статье о повреждении и уничтожении имущества. Это лишь предварительная юридическая оценка, так как сбор доказательств продолжается, сообщили в полиции.

В пятницу после обеда один из владельцев ресторана, Март Луйк, осматривал повреждения. Он сообщил фотографу Postimees, что, вероятно, горящий предмет был брошен через окно. Он добавил, что у ресторана установлены камеры, и надеется, полиция скоро найдет виновных.

Луйк также сообщил порталу Rus.ERR, что нанесенный ущерб пока еще устанавливается, но убытки, видимо, будут не очень большими, а один из двух залов кафе-ресторана в ближайшее время снова будет открыт.

Днем в пятницу на странице ресторана в Facebook появилось сообщение: «В настоящее время мы закрыты для посетителей. Скоро снова дадим о себе знать».

Ресторан Slava был основан в июле 2022 года Рене Кийсом и Мартом Луйком. Он открылся через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В ресторане работают женщины, которые бежали от войны в Украине.