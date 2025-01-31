В пятницу, 31 января в 4:45 полиция получила сообщение о пожаре на улице Копли в районе Пыхья-Таллинн. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать поджог. Обстоятельства инцидента расследуются в рамках уголовного производства по статье о повреждении и уничтожении имущества. Это лишь предварительная юридическая оценка, так как сбор доказательств продолжается, сообщили в полиции.

Один из собственников ресторана Март Луйк сообщил порталу Rus.ERR, что нанесенный ущерб пока еще устанавливается, но убытки, видимо, будут не очень большими, а один из двух залов кафе-ресторана в ближайшее время снова будет открыт.

Днем в пятницу на странице ресторана в Facebook появилось сообщение: «В настоящее время мы закрыты для посетителей. Скоро снова дадим о себе знать».