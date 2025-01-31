Центристская партия обратится в суд по поводу отмены автоналога для двух жителей Эстонии

При поддержке Центристской партии в суд намерены обратиться пенсионер Вальдеко Пальк из Тарту, который в одиночку воспитывает сына с глубоким недостатком здоровья, в этом году он должен заплатить 614 евро автоналога, а в следующем - 864 евро, а также семья Алликен Коршунов из Ярвамаа, в которой воспитываются пятеро детей.