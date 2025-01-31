Центристская партия профинансирует подачу иска двумя людьми, пострадавшими от автоналога, с требованием отменить налог, поскольку он противоречит Конституции.
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Центристская партия обратится в суд по поводу отмены автоналога для двух жителей Эстонии
При поддержке Центристской партии в суд намерены обратиться пенсионер Вальдеко Пальк из Тарту, который в одиночку воспитывает сына с глубоким недостатком здоровья, в этом году он должен заплатить 614 евро автоналога, а в следующем - 864 евро, а также семья Алликен Коршунов из Ярвамаа, в которой воспитываются пятеро детей.