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Центристская партия обратится в суд по поводу отмены автоналога для двух жителей Эстонии

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Алликен Коршунов.
Алликен Коршунов. Фото: Erakogu

Центристская партия профинансирует подачу иска двумя людьми, пострадавшими от автоналога, с требованием отменить налог, поскольку он противоречит Конституции.

При поддержке Центристской партии в суд намерены обратиться пенсионер Вальдеко Пальк из Тарту, который в одиночку воспитывает сына с глубоким недостатком здоровья, в этом году он должен заплатить 614 евро автоналога, а в следующем - 864 евро, а также семья Алликен Коршунов из Ярвамаа, в которой воспитываются пятеро детей.

Адвокаты представляющего Центристскую партию бюро WIDEN Олави-Юри Луйк и Армин Хейнсаар отметили, что из Конституции следует, что государство и местные самоуправления обязаны устранять неравенство, вызванное недостатками здоровья, таким образом, чтобы люди с недостатками здоровья могли реализовывать свои права наравне с другими.

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