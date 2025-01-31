Сегодня стартовала самая престижная в странах Балтии туристическая ярмарка Tourest 2025

Среди лучших предложений внутреннего туризма представлены многочисленные спа-услуги, предложения приключенческих и досуговых центров, а также возможности отдыха в небольших городах и на островах. Интересные варианты также можно найти среди круизов, авиапутешествий, туристических пакетов и автобусных туров.

Кроме того, посетители смогут получить консультации в области путешествий и финансов у специалистов Налогово-таможенного департамента, Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, а также Swedbank.

«Одним из крупнейших туристических трендов последнего года стали круизы. По данным Estravel, именно этот вид путешествий вырос в 2023 году больше всего – круизы предлагают удобный и разнообразный способ посетить в рамках одной поездки сразу несколько направлений. На Tourest представлены круизные предложения на любой вкус, и каждый посетитель наверняка найдет что-то подходящее», - отметила Цатурян.

Как и в предыдущие годы, в рамках нынешней ярмарки продолжается работа по укреплению экспортного фокуса эстонского туристического сектора. В этом году организатор Tourest, Союз туристических фирм Эстонии, совместно с Visit Estonia и AirBaltic принимает 47 международных туроператоров из двенадцати стран мира. Цель программы визита - представить Эстонию как привлекательное и уникальное туристическое направление и включить ее в ассортимент предлагаемых туров у приглашенных операторов.

В последние годы экспорт туристических услуг Эстонии резко сократился. По данным исследования туризма Puhka Eestis, в 2023 году экспорт туристических услуг Эстонии составил 1,87 миллиарда евро - на 9% меньше, чем в 2019 году. «Мы надеемся, что приглашение в Эстонию международных туроператоров поможет остановить спад экспортного туризма и вызовет у иностранных туристов еще больший интерес к нашей удивительной стране», - сказал Цатурян.

С программой Tourest 2025, перечнем экспонентов и информацией о билетах можно ознакомиться на сайте tourest.ee. Для всех интересующихся в возрасте до 15 лет (включительно) вход на выставку бесплатный.