Сегодня, 31 января, в Таллиннском выставочном центре Eesti Näitused откроется трехдневная старейшая и наиболее престижная в странах Балтии туристическая ярмарка Tourest, где посетители смогут ознакомиться с предложениями более 200 экспонентов из Эстонии, Европы и дальнего зарубежья.
Сегодня стартовала самая престижная в странах Балтии туристическая ярмарка Tourest 2025
Кроме того, на ярмарке можно будет проверить свою готовность к кризисным ситуациям, ознакомиться с новейшим туристическим автобусом и попробовать продукцию регионов, признанных гастрономическими направлениями года.
«Tourest – самое долгожданное мероприятие года среди людей, которые любят путешествовать, и привлекает лучших туроператоров Эстонии, а также международных и местных экспертов по туризму. В этом году Tourest не отступит от традиций, отображая различные мировые тренды в сфере путешествий и предоставляя эстонским туроператором возможность не только представить свои лучшие продукты местному потребителю, но и расширить свое присутствие на зарубежных рынках», - сказала исполнительный руководитель Союза туристических фирм Эстонии Асмик Цатурян.
Туристическая выставка открыта для посетителей с 31 января по 2 февраля и будет интересна посетителям самых разных возрастов. В холле Global Village представлены популярные зарубежные направления, в холле Puhka Eestis посетителей ждут предложения о путешествиях в наиболее красивые регионы Эстонии, а в холле вкусов Maitsete hall желающие могут попробовать местные продукты питания - от мульгипудер и козьего сыра до продукции мелких производителей Йыгевамаа и Uma Mekk.
Оператор автобусных перевозок Taisto привез на выставку свой новейший туристический автобус, Tallink Silja Line развлекает детей веселыми водными татуировками, посольство Японии предлагает посетителям принять участие в мастерской по приготовлению суши, а Visit Valmiera представляет на выставке уникальные изящные короны из Гостиной Судрабкални.
Среди предложений ярмарки вы найдете много вариантов культурного туризма, коротких поездок, приключенческого туризма и туров как в Европе, так и в более экзотических направлениях. Посетители выставки смогут получить исчерпывающую информацию о популярных европейских направлениях, в том числе в Париж, Вену, Лондон и Барселону, а также о заслуживающих посещения местах, популярность которых среди туристов растет, таких как Норвегия, Румыния, Лапландия и Греция.
Среди лучших предложений внутреннего туризма представлены многочисленные спа-услуги, предложения приключенческих и досуговых центров, а также возможности отдыха в небольших городах и на островах. Интересные варианты также можно найти среди круизов, авиапутешествий, туристических пакетов и автобусных туров.
Кроме того, посетители смогут получить консультации в области путешествий и финансов у специалистов Налогово-таможенного департамента, Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, а также Swedbank.
«Одним из крупнейших туристических трендов последнего года стали круизы. По данным Estravel, именно этот вид путешествий вырос в 2023 году больше всего – круизы предлагают удобный и разнообразный способ посетить в рамках одной поездки сразу несколько направлений. На Tourest представлены круизные предложения на любой вкус, и каждый посетитель наверняка найдет что-то подходящее», - отметила Цатурян.
Как и в предыдущие годы, в рамках нынешней ярмарки продолжается работа по укреплению экспортного фокуса эстонского туристического сектора. В этом году организатор Tourest, Союз туристических фирм Эстонии, совместно с Visit Estonia и AirBaltic принимает 47 международных туроператоров из двенадцати стран мира. Цель программы визита - представить Эстонию как привлекательное и уникальное туристическое направление и включить ее в ассортимент предлагаемых туров у приглашенных операторов.
В последние годы экспорт туристических услуг Эстонии резко сократился. По данным исследования туризма Puhka Eestis, в 2023 году экспорт туристических услуг Эстонии составил 1,87 миллиарда евро - на 9% меньше, чем в 2019 году. «Мы надеемся, что приглашение в Эстонию международных туроператоров поможет остановить спад экспортного туризма и вызовет у иностранных туристов еще больший интерес к нашей удивительной стране», - сказал Цатурян.
С программой Tourest 2025, перечнем экспонентов и информацией о билетах можно ознакомиться на сайте tourest.ee. Для всех интересующихся в возрасте до 15 лет (включительно) вход на выставку бесплатный.