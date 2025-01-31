По подозрению в повреждении подводного кабеля в Балтийском море власти Норвегии задержали судно с российским экипажем

Silver Dania в сопровождении корабля береговой охраны доставили в порт в Тромсё утром 31 января. Сотрудники полиции находятся на борту судна, чтобы провести обыск, допросы и собрать вещественные доказательства. Представители судоходной компании и экипаж судна сотрудничают с норвежскими властями, пишет «Настоящее время».

По данным NRK, судно принадлежит норвежской судоходной компании Silversea, однако весь его экипаж состоит из граждан России. Silver Dania было построено в 1989 году и зарегистрировано в Норвегии, сейчас оно курсирует между Санкт-Петербургом и Мурманском.

Подводный кабель между Латвией и Швецией был поврежден утром 26 января 2025 года. Он принадлежит Латвийскому радиотелецентру (LVRTC) и проложен на глубине более 50 метров. В Швеции по подозрению в обрыве кабеля ранее арестовали судно Vezhen, входящего в состав флота болгарской компании Navigation Maritime Bulgares.

В последние несколько месяцев Балтийском море было несколько инцидентов, связанных с обрывом кабелей. The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных представителей США и стран ЕС писало, что представители трех неназванных стран, которые принимают участие в расследованиях инцидентов, сообщили, что разведывательное сообщество постепенно приходит к выводу, что повреждения кабелей якорями коммерческих судов не были результатом умышленных действий по указанию Москвы.

Директор по расследованиям Центральной криминальной полиции Финляндии (КРП), комиссар по уголовным делам Сами Лииматайнен, в свою очередь, заявил, что он ничего не слышал от своих коллег о выводах, признающих Москву невиновной в подобных диверсиях, а расследование обрыва кабелей продолжается своим чередом. Официально в бюро расследований Финляндии заявили, что расследование продолжается и делать выводы рано.