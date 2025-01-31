Несчастный случай на производстве: погиб водитель грузовика

Первый смертельный случай на рабочем месте в 2025 году произошел 17 января: во время того, как в грузовик загружали товар с помощью вилочного подъемника, на водителя упал поддон. Он скончался на месте. Основной вопрос заключается в том, почему водитель находился в зоне погрузки.

По словам руководителя отдела надзора Инспекции труда Сильи Соон, при проведении погрузочно-разгрузочных работ необходимо помнить об их потенциальной опасности.

«При погрузке перемещаются тяжелые грузы, зачастую на большую высоту, что всегда связано с риском падения или опрокидывания. Поэтому главным правилом таких работ является отсутствие посторонних в зоне работы погрузчика. В данном случае водитель не должен был находиться в зоне действия техники. Для него на территории предприятия нужно предусмотреть безопасное место ожидания или, в зависимости от характера груза, запретить выход из кабины во время погрузки», - пояснила Соон.

Кроме того, Соон подчеркивает, что погрузка крупных и тяжелых предметов - это сложная и ответственная задача, поэтому все побочные риски необходимо свести к минимуму: «Водитель погрузчика всегда должен быть уверен, что в его рабочей зоне нет других работников и его действия не создают угрозы для находящихся рядом людей. Ответственность в любом случае лежит на обоих сотрудниках».

Учимся на чужих ошибках: пример несчастного случая на производстве