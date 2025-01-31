В январе было зарегистрировано 258 несчастных случаев на производстве, один из которых закончился летальным исходом.
Несчастный случай на производстве: погиб водитель грузовика
Первый смертельный случай на рабочем месте в 2025 году произошел 17 января: во время того, как в грузовик загружали товар с помощью вилочного подъемника, на водителя упал поддон. Он скончался на месте. Основной вопрос заключается в том, почему водитель находился в зоне погрузки.
По словам руководителя отдела надзора Инспекции труда Сильи Соон, при проведении погрузочно-разгрузочных работ необходимо помнить об их потенциальной опасности.
«При погрузке перемещаются тяжелые грузы, зачастую на большую высоту, что всегда связано с риском падения или опрокидывания. Поэтому главным правилом таких работ является отсутствие посторонних в зоне работы погрузчика. В данном случае водитель не должен был находиться в зоне действия техники. Для него на территории предприятия нужно предусмотреть безопасное место ожидания или, в зависимости от характера груза, запретить выход из кабины во время погрузки», - пояснила Соон.
Кроме того, Соон подчеркивает, что погрузка крупных и тяжелых предметов - это сложная и ответственная задача, поэтому все побочные риски необходимо свести к минимуму: «Водитель погрузчика всегда должен быть уверен, что в его рабочей зоне нет других работников и его действия не создают угрозы для находящихся рядом людей. Ответственность в любом случае лежит на обоих сотрудниках».
Учимся на чужих ошибках: пример несчастного случая на производстве
В Инспекции труда приводят пример несчастного случая, который произошел на деревообрабатывающем предприятии. Работник удалял остатки материала с рабочей поверхности после работы на торцовочной пиле. При этом его рука, к сожалению, коснулась движущегося пильного диска, в результате чего произошел открытый перелом пальца.
Часто непосредственной причиной несчастного случая является нарушение пострадавшим требований безопасности, так произошло и в этом случае. Косвенной причиной стала недостаточная подготовка, в том числе отсутствие подробной инструкции по технике безопасности, из-за чего у работника не было достаточных навыков для безопасной работы.
Например, в инструкции по технике безопасности было четко указано, что категорически запрещено помещать руки или предметы в зону работающего пильного диска. Также было отмечено, что если необходимо дотянуться до диска, следует дождаться его полной остановки и исключить возможность повторного запуска.
Чтобы избежать подобных несчастных случаев, перед выполнением таких действий лучше всего выключать оборудование. К сожалению, нередко для удаления остатков или очистки поверхности машину оставляют включенной, но именно это может привести к несчастному случаю.