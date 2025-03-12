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Это сложно, это больно: диплом МВА открывает многие двери, но подходит не каждому

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Артем Ушничков.
Артем Ушничков. Фото: Sander Ilvest

Хотите управлять миром и собственной жизнью? Собираетесь сделать сногсшибательную карьеру, запустить эффективный бизнес, значительно увеличить доходы? Есть один способ убить одним выстрелом сразу нескольких зайцев. Правда, подходит он далеко не всем.

Речь о том, чтобы получить МВА – ученую степень «магистр делового администрирования», популярность которой сегодня стремительно набирает обороты (статистика ниже).

Казалось бы, отучился положенный срок и жизнь сама начнет налаживаться: тут тебе и карьера в гору, и зарплата ракетой в космос, и щедрые бонусы с опционами…

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