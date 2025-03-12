Хотите управлять миром и собственной жизнью? Собираетесь сделать сногсшибательную карьеру, запустить эффективный бизнес, значительно увеличить доходы? Есть один способ убить одним выстрелом сразу нескольких зайцев. Правда, подходит он далеко не всем.
Для подписчиков
Это сложно, это больно: диплом МВА открывает многие двери, но подходит не каждому
Речь о том, чтобы получить МВА – ученую степень «магистр делового администрирования», популярность которой сегодня стремительно набирает обороты (статистика ниже).