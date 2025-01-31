Домскому собору необходима помощь – здание уходит под землю

Как отмечают в Министерстве культуры Латвии, сейчас идет поиск денег на ремонт всего ансамбля собора.

По информации передачи, из-за неравномерной усадки здания в сводах собора возникают трещины. На них установлены специальные датчики, которые свидетельствуют о том, что ситуация становится все хуже. Фундамент Домского собора необходимо укрепить, пока с высоты 20-26 метров не начали сыпаться куски штукатурки.

«Было проведено очень серьезное исследование фундамента и материалов, из которых построена церковь. А также смотрели на состояние грунта. Это известняк, который мог бы стать опорой здания, но, к сожалению, это возможно только на глубине около 20 метров ниже уровня грунтовых вод. Значит, нужно найти решение, как поддержать здание железобетонным конструкциями», - сообщил передаче глава общины Домского собора Каспар Упитис.

По его словам, есть и еще одна проблема: примерно в 1985 году в соборе была проведена реконструкция, в результате которой был понижен уровень земли и образовалась буквально яма: «С одной стороны, идея была хорошей, ведь это позволило лучше представить величие архитектуры собора. Но с точки зрения состояния здания в целом, это ухудшило ситуацию».

По словам представителя Минкульта Литы Кокале, деньги на ремонт есть лишь частично. «Кабинет министров 18 декабря прошлого года принял решение выделить три миллиона евро из средств на непредвиденные расходы для начала работ по сохранению фундамента. Но очевидно, что необходим процесс приведения в порядок всех зданий монастырского ансамбля. И поиск финансирования для выполнения именно этой задачи еще продолжится», - сказала она.

Сколько нужно денег на полноценную реконструкцию, а также когда могут начаться работы, неизвестно.