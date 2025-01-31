Банкротный управляющий Nordica не исключает возбуждения уголовного дела

Банкротный управляющий Nordica Тармо Петерсон рассказал в утренней программе радио Äripäev, что серьезные проблемы у авиакомпании начались в конце 2022 года и в 2023 году. В то время Nordic Aviation Group возглавлял Ян Пальмер, пишет dv.ee.