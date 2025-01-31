Банкротный управляющий Nordica Тармо Петерсон рассказал в утренней программе радио Äripäev, что серьезные проблемы у авиакомпании начались в конце 2022 года и в 2023 году. В то время Nordic Aviation Group возглавлял Ян Пальмер, пишет dv.ee.
Банкротный управляющий Nordica не исключает возбуждения уголовного дела
По словам банкротного управляющего Тармо Петерсона, на данный момент установлено, что сумма обязательств Nordica составляет около 40 миллионов евро.
«Последний состав правления был спасательной командой, они приложили большие усилия. Что было раньше… там есть проблемные сделки», – отметил Петерсон.
Банкротный управляющий добавил, что не исключает возможности возбуждения уголовного дела.
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