Фото Нелепая кража рассмешила даже потерпевшего

29 января житель Кяравете, как обычно, отправился на работу, но, проходя мимо своего гаража, странное. «У гаража были разбросаны какие-то зеленые доски были. Дверь была заперта, я ее открыл - и то, что я увидел, повергло в шок. Как будто медведь проснулся от спячки и всё разгромил», - описал он свою первую реакцию.