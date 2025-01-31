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Фото Нелепая кража рассмешила даже потерпевшего

Перевод: София Солдатенко
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Ворота гаража, через которые воры вытаскивали вещи.
Ворота гаража, через которые воры вытаскивали вещи. Фото: Erakogu

Утро среды началось для жителя Кяравете с неприятного сюрприза: ночью в его гараж проникли воры и унесли вещи на сумму в несколько тысяч евро.

29 января житель Кяравете, как обычно, отправился на работу, но, проходя мимо своего гаража, странное. «У гаража были разбросаны какие-то зеленые доски были. Дверь была заперта, я ее открыл - и то, что я увидел, повергло в шок. Как будто медведь проснулся от спячки и всё разгромил», - описал он свою первую реакцию.

Оказалось, что для проникновения в гараж воры разбили окно, которое помимо стекла было заклеено еще и пленкой. Собрав интересующие их вещи, воры попытались вынести добычу через ворота, но замок не поддался. Тогда они сломали нижнюю часть гаражных ворот, создав проем высотой около полуметра.

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