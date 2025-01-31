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Фото Нелепая кража рассмешила даже жертву

Перевод: София Солдатенко
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Ворота гаража, через которые воры вытаскивали вещи.
Ворота гаража, через которые воры вытаскивали вещи. Фото: Erakogu

Утро среды началось для жителя Кяравете с неприятного сюрприза - ночью в его гараж проникли воры и унесли вещи на сумму в несколько тысяч евро.

29 января житель Кяравете, как обычно, отправился на работу, но, проходя мимо своего гаража, заметил нечто странное. «Я притормозил и пошел посмотреть. Зеленые доски были разбросаны, и это было очень странно. Я открыл запертую дверь гаража и то, что я увидел, было похоже на то, как будто медведь проснулся от спячки и всё разгромил», - описал он свою первую реакцию.

Оказалось, что для проникновения в гараж воры разбили окно, которое помимо стекла было заклеено пленкой. Оконная рама была снята, и, собрав интересующие их предметы, воры попытались вынести добычу через гаражные ворота. Замок на двери не поддался, а у воров явно не было необходимого для его снятия инструмента. Когда таран так и не помог открыть дверь, они решили сломать нижнюю часть гаражных ворот, создав проем высотой около полуметра.

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