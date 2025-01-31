Фото Нелепая кража рассмешила даже жертву

29 января житель Кяравете, как обычно, отправился на работу, но, проходя мимо своего гаража, заметил нечто странное. «Я притормозил и пошел посмотреть. Зеленые доски были разбросаны, и это было очень странно. Я открыл запертую дверь гаража и то, что я увидел, было похоже на то, как будто медведь проснулся от спячки и всё разгромил», - описал он свою первую реакцию.