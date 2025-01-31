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ФОТО Отключение электричества и экстремальный мороз: в Таллинне прошла репетиция на случай чрезвычайных ситуаций

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Учения.
Учения. Фото: Aleksander-Mark Kappi

В разгар обрушившегося на Эстонию снежного шторма Россия в одностороннем порядке отключила страну от общего энергочастотного пространства. Это привело к неожиданным массовым отключениям электричества. Шторм вскоре должен утихнуть, но температура воздуха опустится до -20 градусов. Для защиты населения в экстренном порядке открыт Центр поддержки в чрезвычайных ситуациях.

Именно по такому сценарию в таллиннском районе Нымме прошли учения по запуску и работе Центра поддержки в чрезвычайных ситуациях. Организаторы подчеркнули в беседе с Rus.Postimees, что учения не связаны с возможным отключением от российской энергосети. Был разыгран тренировочный сценарий, моделировавший наихудший вариант развития событий, с которым чиновникам было необходимо оперативно справиться.

«Центр поддержки в чрезвычайных ситуациях - это первое место, куда люди смогут обратиться в случае кризиса», - рассказал вице-мэр Таллинна Каарель Оя. Он объяснил, что во время масштабного кризиса в подобных центрах всегда будет электричество и мобильная связь, а также можно будет получить первую помощь, согреться и перекусить. 

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