Поезд Elron впервые прибудет на центральный железнодорожный вокзал Риги

Испытания необходимы для сертификации поездов, использующихся в Эстонии, на латвийских железных дорогах, чтобы обеспечить запуск прямого сообщения между Тарту и Ригой.

«Мы выходим на новый этап подготовки линии Тарту-Рига, где будем тестировать совместимость поездов Stadler Flirt, используемых в Эстонии, с латвийской железнодорожной инфраструктурой, - сообщил член правления Elron Мярт Эренпрейс. - Сначала будут проводиться испытания с двухвагонным дизельным поездом, затем с трехвагонным составом. Разрешение на испытания действует до июня, чтобы при необходимости можно было провести дополнительные тесты».

Испытательные рейсы на участке Валга-Рига состоятся с 4 по 6 февраля. Во время испытаний будет проведена проверка совместимости инфраструктуры Латвии, систем безопасности, радиосвязи и других систем. Также будут опробованы все необходимые пути для эксплуатации маршрута. «Вечером 4 февраля наш поезд впервые прибудет на рижский железнодорожный вокзал», - отметил Эренпрейс.

По его словам, испытательные рейсы являются важной частью сертификации поездов Stadler Flirt для эксплуатации на латвийских железных дорогах. Запуск линии Тарту-Рига планируется летом, точная дата зависит от успешного завершения сертификации.