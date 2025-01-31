На следующей неделе, с 4 по 6 февраля, на участке железной дороги между Валгой и Ригой будут проводиться испытательные рейсы, в рамках которых поезд Elron доедет до центрального вокзала Риги.
Поезд Elron впервые прибудет на центральный железнодорожный вокзал Риги
Испытания необходимы для сертификации поездов, использующихся в Эстонии, на латвийских железных дорогах, чтобы обеспечить запуск прямого сообщения между Тарту и Ригой.
«Мы выходим на новый этап подготовки линии Тарту-Рига, где будем тестировать совместимость поездов Stadler Flirt, используемых в Эстонии, с латвийской железнодорожной инфраструктурой, - сообщил член правления Elron Мярт Эренпрейс. - Сначала будут проводиться испытания с двухвагонным дизельным поездом, затем с трехвагонным составом. Разрешение на испытания действует до июня, чтобы при необходимости можно было провести дополнительные тесты».
Испытательные рейсы на участке Валга-Рига состоятся с 4 по 6 февраля. Во время испытаний будет проведена проверка совместимости инфраструктуры Латвии, систем безопасности, радиосвязи и других систем. Также будут опробованы все необходимые пути для эксплуатации маршрута. «Вечером 4 февраля наш поезд впервые прибудет на рижский железнодорожный вокзал», - отметил Эренпрейс.
По его словам, испытательные рейсы являются важной частью сертификации поездов Stadler Flirt для эксплуатации на латвийских железных дорогах. Запуск линии Тарту-Рига планируется летом, точная дата зависит от успешного завершения сертификации.
В январе процессы работы Elron были проаудированы Технической инспекцией железных дорог Латвийской Республики (Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija) и Европейским железнодорожным агентством (ERA), которые занимаются выдачей сертификатов безопасности для запуска линии Тарту-Рига. В середине января Латвийская техническая инспекция железных дорог выдала компании AS Eesti Liinirongid (Elron) разрешение на проведение испытательных рейсов на участке Валга-Рига.
В сертификацию поездов Stadler Flirt на территории Латвии вовлечены Техническая инспекция железных дорог Латвии, Европейское железнодорожное агентство, эстонский Департамент защиты прав потребителей и технического надзора, а также компании, предоставляющие услуги сертификации в сфере железных дорог.
Создание железнодорожного сообщения Тарту-Валга-Рига ведется в сотрудничестве с Министерством климата Эстонии, Министерством регионального развития и сельского хозяйства, городом Тарту, латвийским железнодорожным оператором Vivi и другими партнерами из Латвии.
С 6 января открылось ежедневное железнодорожное сообщение с двумя пересадками по маршруту Таллинн-Тарту-Валга-Рига-Вильнюс. Участок Таллинн-Валга обслуживает компания Elron, от Валги до Риги-латвийский оператор Vivi, а от Риги до Вильнюса-литовский оператор LTG Link. На данный момент билеты можно приобрести на сайтах, в приложениях, билетных автоматах или непосредственно у проводников каждого из операторов.
Больше информации: https://elron.ee/Tallinn-Tartu-Riia-Vilnius