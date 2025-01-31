После авиакатастрофы над Вашингтоном, округ Колумбия, из реки Потомак достали «черные ящики» пассажирского самолета Bombardier CRJ700, который накануне столкнулся с военным вертолетом во время посадки. Пока их расшифровкой занимается Национальный совет по безопасности на транспорте, американская газета New York Times сообщила, что в момент аварии в аэропорту Рейгана не хватало диспетчеров.
Новые подробности об авиакатастрофе American Airlines: из реки Потомак достали «черные ящики» пассажирского самолета
Команда водолазов смогла достать из реки Потомак «черные ящики» (бортовые самописцы) пассажирского самолета Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, который вечером 29 января столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) над Вашингтоном. Их обломки упали в реку.
На бортовые самописцы должны быть записаны полетные данные и переговоры пилотов. Сейчас оба «ящика» находятся в лаборатории Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB), который занимается расследованием авиационных инцидентов в США.
Пока специалисты занимаются их изучением, в американской прессе обсуждается, могли ли другие факторы стать причинами авиакатастрофы.
Нехватка диспетчеров
Газета The New York Times (NYT) со ссылкой на предварительный отчет Федерального управления гражданской авиации США рассказала, что в Вашингтоне в момент столкновения пассажирского Bombardier и военного вертолета не хватало диспетчеров.
Согласно этим данным, диспетчер, который контролировал полеты вертолетов рядом с аэропортом имени Рейгана, в момент аварии также инструктировал самолеты, которые садились и взлетали с взлетно-посадочной полосы. Обычно эту работу выполняют два человека.
В документе указано, что такая конфигурация персонала не является «нормальной» для вечера среды - времени, когда произошла катастрофа, пишут журналисты. При этом нарушения в том, что один диспетчер совмещал обязанности, нет.
По информации NYT, военный вертолет Sikorsky H-60 мог отклониться от курса и лететь выше, чем должен был.
Вчера во время брифинга президент Дональд Трамп одной из причин катастрофы назвал политику «разнообразия и инклюзивности» в Федеральном управлении гражданской авиации (FAA). По его словам, рекомендации по найму в рамках этой программы включали приоритет для людей с ограниченными возможностями, что привело, по мнению Трампа, к снижению требований к будущим авиадиспетчерам.
Американский партнер BBC CBS News напоминает, что эта программа найма была давней политикой FAA - она существовала до, во время и после первого президентского срока Дональда Трампа.
FAA выполняет широкий спектр функций, помимо управления воздушным движением, и на его сайте нет указаний на то, что сотрудники, нанятые по программам разнообразия, обязательно занимают должности авиадиспетчеров.
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Новые имена погибших
Спустя сутки после катастрофы стали известны новые имена погибших. Среди них молодые фигуристы, их тренеры и близкие: они летели из Уичиты (штат Канзас) в Вашингтон, округ Колумбия, после участия в Национальном лагере развития, который проводился совместно с чемпионатом США по фигурному катанию.
В числе погибших оказался бывший фигурист сборной России Александр Кирсанов. Об этом его жена и тренер по фигурному катанию Наталья Гудина сообщила телеканалу ABC News.
«Я потеряла все. Я потеряла мужа, своих учеников, своих друзей», - сказала Гудина ABC News.
В разные годы Кирсанов выступал за Россию, Азербайджан и США. С 2004 года он работал тренером и хореографом в штате Делавэр. По словам Гудиной, спортсменов должен был сопровождать один из супругов, и Кирсанов решил отправиться в Вашингтон из Канзаса.
На борту самолета находилась также бронзовая призерка чемпионата СССР Инна Волянская. Она проживала в США с 1990-х годов и в 2002 году начала карьеру тренера. Из Уичиты она возвращалась со своими учениками.
Как сообщает посольство России в США, на данный момент подтверждено, что у троих пассажиров Bombardier CRJ700 были российские паспорта. Информация о еще одном возможном россиянине на борту сейчас проверяется.
NYT сообщила о смерти «восходящей звезды» фигурного катания, шестнадцатилетнего фигуриста Кори Хейноса и его родителей. Кроме того, в катастрофе погибли двенадцатилетняя спортсменки Бриэль Бейер и ее мать.
Накануне вечером директор Skating Club of Boston (Бостонский клуб фигурного катания) Даг Зегибе подтвердил, что при крушении самолета погибли 16-летние фигуристы Спенсер Лэйн и Джинна Хан, их матери, а также тренеры Вадим Наумов и Евгения Шишкова.
На данный момент подтверждены имена еще порядка одиннадцати пассажиров и членов экипажа рейса American Airlines. Посольство Китая в США сообщило, что среди жертв крушения самолета были двое граждан страны. Подробностей о них нет.
По данным американских властей, спасательным группам удалось достать из реки Потомак 28 тел. Источник CBS News в правоохранительных органах говорит, что спасатели достали из воды тела 40 погибших. Из-за опасных условий операция пока приостановлена.
Все 67 человек, летевшие в самолете Bombardier CRJ700 и военном вертолете Sikorsky H-60 (Black Hawk) погибли. Это стало крупнейшей авиакатастрофой в США за последние 20 лет.