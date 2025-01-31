Новые подробности об авиакатастрофе American Airlines: из реки Потомак достали «черные ящики» пассажирского самолета

Вчера во время брифинга президент Дональд Трамп одной из причин катастрофы назвал политику «разнообразия и инклюзивности» в Федеральном управлении гражданской авиации (FAA). По его словам, рекомендации по найму в рамках этой программы включали приоритет для людей с ограниченными возможностями, что привело, по мнению Трампа, к снижению требований к будущим авиадиспетчерам.

Американский партнер BBC CBS News напоминает, что эта программа найма была давней политикой FAA - она существовала до, во время и после первого президентского срока Дональда Трампа.

FAA выполняет широкий спектр функций, помимо управления воздушным движением, и на его сайте нет указаний на то, что сотрудники, нанятые по программам разнообразия, обязательно занимают должности авиадиспетчеров.

По данным властей, полученным американским партнером Би-би-си CBS News, самолет развалился на несколько частей и сейчас находится под водой на глубине 1,5-2,4 м. Фото: AFP

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Новые имена погибших

Спустя сутки после катастрофы стали известны новые имена погибших. Среди них молодые фигуристы, их тренеры и близкие: они летели из Уичиты (штат Канзас) в Вашингтон, округ Колумбия, после участия в Национальном лагере развития, который проводился совместно с чемпионатом США по фигурному катанию.

В числе погибших оказался бывший фигурист сборной России Александр Кирсанов. Об этом его жена и тренер по фигурному катанию Наталья Гудина сообщила телеканалу ABC News.