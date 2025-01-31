Пт, 31.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Несоответствие ценников в Selver озадачило покупателя

Перевод: Валерия Ермакова
Copy
Фото статьи
Фото: Tomi Saluveer

В магазине Järve Selver один из покупателей заметил значительное несоответствие между ценой, указанной на полке, и той, что отображалась на экране пульта самообслуживания.

Как сообщает Postimees, цена двухлитровой бутылки напитка Fanta на полке составляла 2,69 евро плюс 10 центов за тару, однако при сканировании товара пультом самообслуживания цена оказалась иной - 3,05 евро. При этом цены на стоявшие рядом Coca-Cola и Sprite совпадали с указанными на пульте, что еще больше озадачило покупателя.

Selver признал ошибку

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх