Несоответствие ценников в Selver озадачило покупателя

Как сообщает Postimees, цена двухлитровой бутылки напитка Fanta на полке составляла 2,69 евро плюс 10 центов за тару, однако при сканировании товара пультом самообслуживания цена оказалась иной - 3,05 евро. При этом цены на стоявшие рядом Coca-Cola и Sprite совпадали с указанными на пульте, что еще больше озадачило покупателя.