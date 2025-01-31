На этой неделе в странах Балтии снизились цены на топливо

В Таллинне цены на все виды топлива снизились на цент по сравнению с неделей ранее. В Риге цена литра бензина 95 miles также снизилась на цент, а цена литра бензина 98 miles plus и дизельного топлива - не изменилась. В Вильнюсе цены на 95-октановый бензин и дизельное топливо снизились на три цента, а на 98-октановый бензин - на пять центов.

В пятницу в столице Эстонии литр бензина 95 miles стоил 1,669 евро, что на 1,5 цента больше, чем в Риге, и на 15 центов больше, чем в Вильнюсе. Стоимость литра бензина 98 miles plus в Таллинне составила 1,719 евро, что на 1,5 цента больше, чем в Риге, и на 10,1 цента больше, чем в Вильнюсе.

Стоимость дизельного топлива в Таллинне составила 1,569 евро, что на 6,5 центов меньше, чем в Риге, и на семь центов дешевле, чем в Вильнюсе.

Сравнение цен носит информативный характер. Цены на топливо могут отличаться на разных заправочных станциях.