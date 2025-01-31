Как сохранить автомобиль в исправности при чередовании плюсовых и минусовых температур?

Влажную погоду с чередованием плюсовых и минусовых температур водители особенно не любят, поскольку в такое время очень сложно содержать автомобиль в чистоте. Поэтому зимой многие водители моют свои автомобили значительно реже, чем летом. Однако, по словам Мустъятсе, зимой следует уделять мойке машины даже больше внимания, чтобы сохранить ее в хорошем состоянии и предотвратить потерю стоимости.

«Зимой часто используют шипованные шины, поднимающие в воздух битум и пыль от асфальта, которые оседают на кузове. Добавьте к этому соль и другие реагенты - и получится смесь, которая крайне быстро и агрессивно воздействует на лакокрасочное покрытие. Настоятельно рекомендую покрыть автомобиль керамическим защитным воском в автосервисе - в зависимости от типа он прослужит 2-3 года и эффективно защищает машину от вредных веществ», - рассказал Мустъятсе.

Кроме защиты кузова и удаления агрессивных веществ, зимой регулярная мойка необходима и по другим причинам. Например, владельцам автомобилей с пневмоподвеской Мустъятсе советует хотя бы раз в неделю или по мере необходимости очищать колесные арки от грязи, так как ее скопление может существенно сократить срок службы подвески.

Хотя вы можете мыть автомобиль с помощью мойки высокого давления буквально каждый день, стоит регулярно посещать автомойку, где внимание уделяется даже тем местам, которые вы обычно не замечаете. Кроме того, на автомойке машину тщательно высушивают.

«Еще одна проблема морозной погоды - примерзание дверей и дверных ручек. Чтобы этого избежать, стоит обработать дверные уплотнители специальным средством, а, моя автомобиль самостоятельно, не забывать насухо вытирать эти места», - посоветовал Мустъятсе.

Наконец, перед дальней поездкой следует проверять давление в шинах, поскольку колебания температуры могут существенно на него влиять. Правильное давление важно как для сцепления с дорогой, так и для предотвращения преждевременного износа шин.

Хотя современные автомобили самостоятельно отслеживают изменения давления и сообщают о них водителю, полезно время от времени проверять давление вручную. Рекомендуемые параметры обычно указаны на дверной раме при открытии водительской двери или на крышке топливного бака.