При использовании лизинга регистрационный сбор за автомобиль можно разделить на части

Согласно исследованию, проведенному банком Citadele в конце прошлого года, 6% респондентов в Эстонии планируют в 2025 году покупку автомобиля. «Конечно, не все, кто строит такие планы, в итоге осуществят покупку, но эта цифра более-менее соответствует статистике продаж автомобилей. Не похоже, что автоналог существенно повлиял на желания и потребности людей», - отметил руководитель Citadele Leasing Райнер Моппель.

По его оценке, в 2025 году объем продаж автомобилей все же сократится: «Те, кто планировал заменить транспортное средство в ближайшее время, сделали это заранее, то есть еще в конце прошлого года, чтобы сэкономить на регистрационном сборе. По сравнению с 2024 годом можно ожидать, что продажи новых легковых автомобилей снизятся примерно до 20 процентов, поскольку в конце прошлого года машин покупали очень много».