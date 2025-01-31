С введением нового автоналога многие могут оказаться перед выбором: продолжать ездить на старой машине или, несмотря на дополнительные расходы, приобрести новую. О том, как лучше поступить и как оптимизировать расходы, рассказывал руководитель Citadele Leasing.
При использовании лизинга регистрационный сбор за автомобиль можно разделить на части
Согласно исследованию, проведенному банком Citadele в конце прошлого года, 6% респондентов в Эстонии планируют в 2025 году покупку автомобиля. «Конечно, не все, кто строит такие планы, в итоге осуществят покупку, но эта цифра более-менее соответствует статистике продаж автомобилей. Не похоже, что автоналог существенно повлиял на желания и потребности людей», - отметил руководитель Citadele Leasing Райнер Моппель.
По его оценке, в 2025 году объем продаж автомобилей все же сократится: «Те, кто планировал заменить транспортное средство в ближайшее время, сделали это заранее, то есть еще в конце прошлого года, чтобы сэкономить на регистрационном сборе. По сравнению с 2024 годом можно ожидать, что продажи новых легковых автомобилей снизятся примерно до 20 процентов, поскольку в конце прошлого года машин покупали очень много».
Те, кто планирует покупку автомобиля, могут задаваться вопросом, подходящее ли сейчас для этого время, особенно учитывая введенный недавно регистрационный сбор. «Для многих людей автомобиль - необходимость, например, для тех, кто живет в сельской местности или в районах с плохим транспортным сообщением. Принимая решение о покупке автомобиля или замене старого, стоит критически оценить ситуацию. Определенно неразумно продолжать ездить на очень старом или неисправном автомобиле – это приводит к необоснованно высоким расходам на ремонт, а продать такую машину позже будет гораздо сложнее. В худшем случае можно даже подвергнуть опасности себя и других людей», - сказал Моппель.
Включение регистрационного сбора в лизинг позволяет распределить расходы
Как же разумнее распределить расходы в связи с покупкой автомобиля? Один из вариантов - использовать имеющийся автомобиль в качестве первого взноса за новый. «Если такое желание есть, стоит обратиться в автосалон и запросить предложение. Часто создается впечатление, что получится продать автомобиль дороже, если делать это самостоятельно. Но на практике многие не учитывают время, затрачиваемое на демонстрацию автомобиля потенциальным покупателям, да и сам процесс продажи может превратиться в головную боль. Автосалон берет все эти заботы на себя», - пояснил Моппель.
По словам Моппеля, одно из распространенных заблуждений по поводу регистрационного сбора заключается в том, что его необходимо уплачивать сразу при покупке автомобиля: «Это пугает людей. Они думают, что им придется сразу выложить дополнительные 1000 евро».
На самом же деле, при желании регистрационный сбор можно включить в ежемесячные лизинговые платежи, как, скажем, зимние шины, коврики или другое дополнительное оборудование, тем самым распределив его оплату по месяцам. В этом случае регистрационный сбор добавляется к стоимости автомобиля, а при регистрации транспортного средства автосалон уплачивает его за покупателя.
Насколько же увеличится ежемесячный платеж при включении регистрационного сбора в лизинг? Все зависит от конкретного автомобиля и его характеристик. Например, регистрационный сбор для популярной в Эстонии Škoda Octavia 1.5 TSI m-Hybrid 110kW с автоматической коробкой передач составляет от 705 до 785 евро.
При первоначальном взносе в десять процентов и остаточной стоимости в 35 процентов ежемесячный платеж увеличится примерно на восемь евро. Для модели Škoda Kodiaq 1.5 TSI 110kW с передним приводом регистрационный сбор составляет от 1375 до 1893 евро, что при включении его в лизинг добавит к ежемесячному платежу около 19 евро.
У другой популярной среди жителей Эстонии марки, Toyota RAV4, регистрационный сбор составляет в среднем 1200 евро, что в лизинге увеличивает платеж примерно на 16 евро в месяц. Для Toyota Corolla эти суммы составляют 670 евро и от семи до восьми евро соответственно. «Точные цифры, разумеется, зависят от условий лизинга и выбранных опций», - добавил Моппель.
«Вместе с тем всегда остается и возможность внести регистрационный сбор сразу, одним платежом. В этом случае на него не начисляются ни проценты, ни налог с оборота. При принятии решения стоит учитывать: если нет возможности или желания сразу платить всю сумму регистрационного сбора, ее можно распределить на более длительный срок и все же приобрести необходимый безопасный и гарантийный новый автомобиль», - отметил руководитель Citadele Leasing Райнер Моппель.