Компания WiSo Engineering, специализирующаяся на строительстве энергетических объектов, по заказу Baltic Storage Platform строит в Кийза первую часть крупнейшего в континентальной Европе аккумуляторного парка, причем строительные работы будут завершены уже этой осенью. Мощность парка составляет 100 МВт, а емкость – 200 МВт·ч. Парк внесет значительный вклад в стабильность эстонской электросети.
Рядом с дачным поселком в Харьюмаа построят самый мощный в континентальной Европе аккумуляторный парк
«Аккумуляторный парк в Кийза укрепит и стабилизирует эстонскую электросеть, обеспечивая частотный резерв и сглаживая колебания цен. Его емкость значительна с точки зрения пропускной способности межсистемных соединений и позволит быстро и эффективно реагировать на изменения частоты в электросети, когда он будет введен в эксплуатацию осенью», - сказал Ристо Вирвесте, руководитель направления электротехнических работ в WiSo Engineering OÜ.
Таким образом, данное решение поддержит надежность снабжения всего региона и позволит более эффективно интегрировать различные типы возобновляемых источников энергии.
Аккумуляторный парк будет построен с использованием передовой аккумуляторной технологии японской компании Nidec. «В ближайшее время на объект будут доставлены первые аккумуляторные модули, состоящие из нескольких тысяч аккумуляторных элементов. Эти огромные аккумуляторные модули напоминают морские контейнеры», - отметил Вирвесте.
Являясь целостной системой, аккумуляторный парк может по мере необходимости быстро реагировать на колебания частоты в энергосистеме. Обеспечение стабильной частоты - одна из важнейших составляющих работы национальной электросети.
«Строительство такого инновационного и масштабного комплекса является исключительным событием для WiSo Engineering, поскольку ранее ни один парк такого размера не был построен для энергетического сектора», - добавил Ристо Вирвесте.
По словам представителя Evecon Карла Кулля, этот проект - важная мера по достижению целей Эстонии в области хранения энергии.
«Строительство крупнейшего в континентальной Европе аккумуляторного парка совместно с эстонской компанией WiSo Engineering - это исторический момент для всего энергетического сектора Эстонии, а также для нашего региона в контексте синхронизации с европейской сетью», сказал Карл Кулль.
«В дополнение к беспрецедентной мощности аккумуляторного парка уже проложен уникальный для Эстонии подземный кабель 330 кВ для подключения парка к основной эстонской сети. Для таких решений обычно используются воздушные линии 330 кВ», - добавил Кулль.
Baltic Storage Platform – крупнейшее в континентальной Европе аккумуляторное хранилище
WiSo Engineering OÜ, эстонская компания, отвечающая за общее строительство и электротехнические работы в рамках проекта аккумуляторного парка в Кийза, выросла из местного энергетического предприятия Evecon. Последнее учредило совместное предприятие Baltic Storage Platform совместно с французским производителем солнечной энергии Corsica Sole и французским инвестиционным фондом Mirova.
Благодаря совместному предприятию в Харьюмаа будут построены два парка для хранения энергии общей мощностью 200 МВт и общей емкостью 400 МВт·ч. Строительство хранилища энергии в Кийза будет завершено осенью этого года, а в Арукюла - весной 2026 года. Эти парки будут играть ключевую роль в энергетической системе Эстонии после десинхронизации стран Балтии от российской сети.