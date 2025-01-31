Рядом с дачным поселком в Харьюмаа построят самый мощный в континентальной Европе аккумуляторный парк

«Аккумуляторный парк в Кийза укрепит и стабилизирует эстонскую электросеть, обеспечивая частотный резерв и сглаживая колебания цен. Его емкость значительна с точки зрения пропускной способности межсистемных соединений и позволит быстро и эффективно реагировать на изменения частоты в электросети, когда он будет введен в эксплуатацию осенью», - сказал Ристо Вирвесте, руководитель направления электротехнических работ в WiSo Engineering OÜ.

Таким образом, данное решение поддержит надежность снабжения всего региона и позволит более эффективно интегрировать различные типы возобновляемых источников энергии.

Аккумуляторный парк будет построен с использованием передовой аккумуляторной технологии японской компании Nidec. «В ближайшее время на объект будут доставлены первые аккумуляторные модули, состоящие из нескольких тысяч аккумуляторных элементов. Эти огромные аккумуляторные модули напоминают морские контейнеры», - отметил Вирвесте.

Аккумуляторный парк в Кийза. Фото: Карли Сауль / WiSo Engineering

Являясь целостной системой, аккумуляторный парк может по мере необходимости быстро реагировать на колебания частоты в энергосистеме. Обеспечение стабильной частоты - одна из важнейших составляющих работы национальной электросети.

«Строительство такого инновационного и масштабного комплекса является исключительным событием для WiSo Engineering, поскольку ранее ни один парк такого размера не был построен для энергетического сектора», - добавил Ристо Вирвесте.

По словам представителя Evecon Карла Кулля, этот проект - важная мера по достижению целей Эстонии в области хранения энергии.