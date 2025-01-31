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ИНТЕРВЬЮ Министр экономики Эстонии: налоги на потребление могли бы быть выше, а налоги на рабочую силу – ниже

Перевод: Ева Ойжинская
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Министр экономики и промышленности Эркки Кельдо утверждает, что рост экономики и благосостояния не зависит от налогов.
Министр экономики и промышленности Эркки Кельдо утверждает, что рост экономики и благосостояния не зависит от налогов. Фото: Madis Veltman

От министра экономики и промышленности Эркки Кельдо (Партия реформ) ждут многого: трехлетний экономический спад необходимо превратить в рост, а вызвавшее недовольство повышение налогов - как-то компенсировать.

Министерство экономики и коммуникаций за последние годы превратилось в странное учреждение: если раньше оно управляло почти всеми сферами, логично связанными с экономикой - от энергетики до транспорта, то теперь энергетика перешла в ведение Министерства климата, а управление транспортом частично возложено на Министерство регионального развития и сельского хозяйства. Взамен Министерство экономики получило Земельно-пространственный департамент и отдел по вопросам равноправия.

Кельдо также подчиняется Фонд предпринимательства и инноваций (EISA). Но это не все: министру удалось договориться о субсидии для крупных промышленных проектов, общий бюджет которой составляет 160 миллионов евро, а также создании государственного инвестиционного фонда оборонной промышленности, в который правительство вложило 100 миллионов евро.

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