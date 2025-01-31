От министра экономики и промышленности Эркки Кельдо (Партия реформ) ждут многого: трехлетний экономический спад необходимо превратить в рост, а вызвавшее недовольство повышение налогов - как-то компенсировать.
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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Министр экономики Эстонии: налоги на потребление могли бы быть выше, а налоги на рабочую силу – ниже
Министерство экономики и коммуникаций за последние годы превратилось в странное учреждение: если раньше оно управляло почти всеми сферами, логично связанными с экономикой - от энергетики до транспорта, то теперь энергетика перешла в ведение Министерства климата, а управление транспортом частично возложено на Министерство регионального развития и сельского хозяйства. Взамен Министерство экономики получило Земельно-пространственный департамент и отдел по вопросам равноправия.