ИНТЕРВЬЮ Министр экономики Эстонии: налоги на потребление могли бы быть выше, а налоги на рабочую силу – ниже

Министерство экономики и коммуникаций за последние годы превратилось в странное учреждение: если раньше оно управляло почти всеми сферами, логично связанными с экономикой - от энергетики до транспорта, то теперь энергетика перешла в ведение Министерства климата, а управление транспортом частично возложено на Министерство регионального развития и сельского хозяйства. Взамен Министерство экономики получило Земельно-пространственный департамент и отдел по вопросам равноправия.